Дуда отверг обвинения в сговоре с Зеленским по подрывам «Севпотоков»

Польский президент Анджей Дуда заявил, что заявления о сговоре между ним и украинским лидером Владимиром Зеленским поводу терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» являются абсурдными. Политика цитирует РИА Новости.

«Я воспринял эти заявления, в первую очередь — бывшего главы немецкой разведки, как полный абсурд», — сказал Дуда в эфире телеканала Republika.

В августе экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг в интервью изданию Die Welt допустил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность о сотрудничестве для вывода из строя мешавших обеим странам газопроводов. По мнению специалиста, подрыв мог быть осуществлен только при поддержке «с земли», которая была невозможна без содействия польских спецслужб.

После этого госсекретарь канцелярии президента Польши Войчех Колярский заверил, что Дуда ничего не знал о планах подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Подробнее о дипломатическом конфликте Польши и ФРГ, который возник из-за расследования случившегося на «Севпотоках», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ призвали требовать возмещения убытков от подрыва «Северных потоков».