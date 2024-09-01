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Два предприятия были повреждены в Сумах

В Сумах повреждены два предприятия

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Reuters

В прокуратуре Сумской области заявили, что два предприятия повреждены в Сумах во время воздушной тревоги. Об этом сообщает ТАСС.

В прокуратуре подчеркнули, что на одном из предприятий были повреждены производственное и складское помещение, а также административное здание и три транспортных средства.

На втором предприятии был поврежден цех, в общей сложности было зафиксировано три взрыва, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что серия взрывов произошла в украинском городе Сумы на северо-востоке страны.

1 сентября также сообщалось, что на территории Харькова на востоке Украины прозвучало как минимум десять взрывов. Они прогремели в городе с 13:00 до 13:14. В 13:18 местные жители сообщили о еще одной серии взрывов, предположительно, на окраинах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине пообещали ответ России за удары по критической инфраструктуре.

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