Стало известно о необходимых тратах стран НАТО на оборону

Помощник генсека НАТО по оборонной политике и планированию Ангус Лэпсли заявил, что расходы стран — членов Североатлантического альянса на оборону на фоне имеющихся «сценариев угроз» должны будут превысить 2% ВВП. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это будет необходимо сделать, если государства собираются обеспечить увеличение потенциала и более качественные, применимые и устойчивые возможности, о которых альянс отныне их просит.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В публикации отмечается, что в текущий момент только пять стран НАТО тратят на оборону более 3% ВВП: Польша, Эстония, США, Латвия и Греция.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правительство приняло бюджет страны на 2025 год с рекордными расходами на оборону.

По его словам, рост ВВП страны в следующий год запланирован на уровне 3,9%, на текущий год — 3,2%.

Накануне сообщалось, что власти Польши планируют увеличить расходы на оборону. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика поставила Украине все вооружения, которые могла.

Ранее советники Трампа захотели, чтобы союзники по НАТО тратили на оборону 3% ВВП.