Тайвань решил заказать у США в пять раз больше ПЗРК Stinger

Тайваньская армия почти в пять раз увеличит заказ переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger у Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета Taipei Times.

Изначально в контракт входили 178 пусковых установок Stinger, а также 170 систем «свой — чужой» и 500 ракет для ПЗРК. В обновленном запросе, который передали на утверждение в парламент, указаны дополнительные 549 установок и 1985 ракет.

Отмечается, что США уже одобрили новые условия сделки. Ее сумма вырастет с 13,37 млрд до 69 млрд тайваньских долларов (с $418,6 млн до $2,16 млрд).

Передать Stinger должны в 2025 году. Их получат солдаты морской пехоты, военной полиции, сухопутных войск, а также береговая охрана и гарнизоны военно-морских сил. Вторую партию ПЗРК поставят к 2031 году.

19 августа сообщалось, что армия Тайваня получила от США 13 новейших корабельных зенитно-артиллерийских комплексов Mark 15 Phalanx Block 1B. Известно, что объем сделки составил 10,16 млрд новых тайваньских долларов (около $314,67 млн).

Ранее глава МИД Китая исключил независимый статус Тайваня.