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Полковник высказался о значении боев за Угледар

Полковник Кошкин назвал взятие Угледара важным для перерезания логистики ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин заявил, что взятие Угледара важно для перерезания логистических путей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Лента.ру».

Эксперт подчеркнул, что Угледар является одной из опор ВСУ, под которыми необходимо успешно действовать российской стороне, чтобы перерезать логистические пути, а также открыть свободный путь на Запад.

До этого стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России наносят аномально мощный удар по укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре.

1 сентября сообщалось, что российские войска начали штурм Угледара.

Подчеркивается, что активные боевые действия в Угледаре возобновились впервые за последние два года, до этого там шли позиционные бои.

Накануне сапер специализированного отряда разминирования МЧС из Севастополя с позывным «Сыч» рассказал, что украинские военнослужащие, отступая на Донбассе, минируют дома, квартиры и зоны отдыха, на этих минах часто подрываются обычные люди.

Ранее ВС РФ перерезали два ключевых пути снабжения ВСУ под Угледаром.

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