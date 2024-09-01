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Энергобъект в Харькове попал под обстрел

«РБК Украина»: в Харькове под обстрел попал объект энергетической инфраструктуры

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Vitalii Hnidyi/Reuters

Один из энергетических объектов в Харькове попал под обстрел. Об этом сообщает «РБК Украина».

По данным министерства энергетики Украины, в текущий момент ведется ликвидация последствий обстрела. В ведомстве добавили, что информация о пострадавших уточняется.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что удар с последующим мощным взрывом был нанесен в Харькове по складу со снарядами, а также по Дворцу Спорта, где базировались Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Также Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удары по району аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ), который расположен у города Кривого Рога.

Также координатор подполья обратил внимание, что на расположенную у аэродрома железнодорожную станцию регулярно прибывают составы с грузами. При этом на территории самой воздушной гавани находятся подземный склады и действующий командный пункт, которые активно используются украинскими военными.

Ранее российские бойцы уничтожили реактивную систему HIMARS в Сумской области.

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