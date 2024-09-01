Стало известно об аномальном ударе по ВСУ в Угледаре

Вооруженные силы (ВС) России наносят аномально мощный удар по укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

В публикации утверждается, что российская сторона наносит мощные удары по укрепрайону ВСУ с 31 августа. Под авиаудары ВС РФ попали позиции в районе шахты «Южно-Донбасская № 1» и профилактория 3-й шахты.

Издание отмечает, что учитывая мощность взрывов от прилетов, передний край обороны ВСУ вдоль дороги «как будто решили сравнять с землей.

До этого стало известно, что российские войска начали штурм Угледара.

Подчеркивается, что активные боевые действия в Угледаре возобновились впервые за последние два года, до этого там шли позиционные бои.

Накануне сапер специализированного отряда разминирования МЧС из Севастополя с позывным «Сыч» рассказал, что украинские военнослужащие, отступая на Донбассе, минируют дома, квартиры и зоны отдыха, на этих минах часто подрываются обычные люди.

Ранее ВС РФ перерезали два ключевых пути снабжения ВСУ под Угледаром.