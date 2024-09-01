Раскрыты планы Киева перебросить группировку ВСУ в Селидово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются перебрасывать в Селидово силы из Угледара и окрестностей. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«При помощи средств объективного контроля удалось выяснить, что противник начал переброску угледарской группировки в Селидово, которое они попытаются удержать всеми силами», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время попытки украинской армии остаются тщетными.

Источник в силовых структурах уточнил, что город Селидово является важным логистическим узлом в цепочке обеспечения снабжения ВСУ сразу на нескольких направлениях фронта.

Незадолго до этого сообщалось, что российские войска начали штурм Угледара. ВСУ начали перебрасывать в Селидово, из-за чего они не смогли удержать оборону Угледара. В результате активные боевые действия в этом районе возобновились впервые за последние два года, до этого там шли позиционные бои.

Ранее ВС РФ перерезали два ключевых пути снабжения ВСУ под Угледаром.