Над Курской областью сбили беспилотник

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что попытка атаки произошла приблизительно в 15:00.

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией региона, подчеркнули в Минобороны.

До этого в МЧС России заявили, что более 1400 человек покинули районы пограничья Курской области за минувшую неделю.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ.