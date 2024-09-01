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В США заявили, что ВСУ понесли колоссальные потери при вторжении в Курскую область

Офицер Дэвис: наступление ВСУ в Курской области выдохлось из-за нехватки людей

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Yan Dobronosov/Reuters

Из-за вторжения в Курскую область украинские войска ждет катастрофа по всей линии фронта, считает отставной офицер армии Соединенных Штатов Дэниел Дэвис. Об этом военный заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Весь театр военных действий истощается, а сейчас им даже трудно безопасно доставить собственную пехоту на передовую, потому что у них просто не хватает людей, в то время как у России все с этим в порядке», — объяснил офицер.

Дэвис отметил, что из-за вторжения в Курскую область боевой дух ВСУ ненадолго вырос, однако «наступление выдохлось» и в ходе него украинские войск понесли колоссальные потери.

1 сентября депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил в своих социальных сетях, что обвал фронта в Донбассе из-за атаки ВСУ на Курскую область откроет российской армии дорогу на Днепропетровскую область.

Ранее авиация ВС РФ нанесла поражение ВСУ в 17 населенных пунктах Курской области.

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Атаки на Курскую область
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