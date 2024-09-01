Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Армия Израиля нанесла удар по ХАМАС на территории бывшей школы в Газе

ЦАХАЛ заявил об авиаударе по ХАМАС на территории бывшей школы в Газе

close
Amir Cohen/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по группе вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны.

Удар был нанесен по территории одной из бывших школ в секторе Газа, где, предположительно, находились члены ХАМАС.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам ХАМАС, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном в районе, который ранее служил школой «Сафад» в городе Газа», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что этот центр управления и контроля использовался членами ХАМАС для планирования и осуществления атак на армию Израиля.

Среди прочего в пресс-службе уточнили, что перед ударом были приняты многочисленные меры «для минимизации риска причинения вреда гражданскому населению». По данным ЦАХАЛ, в них были включено применение высокоточных боеприпасов, а также дополнительный сбор разведданных и наблюдение с воздуха.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после обнаружения в секторе Газа шестерых израильских заложников без признаков жизни заявил, что палестинская радикальная группировка ХАМАС не хочет осуществить сделку с властями Израиля.

Ранее Нетаньяху вступил в спор с переговорщиками из-за уступок палестинцам.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами