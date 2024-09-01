Армия Израиля нанесла удар по ХАМАС на территории бывшей школы в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по группе вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны.

Удар был нанесен по территории одной из бывших школ в секторе Газа, где, предположительно, находились члены ХАМАС.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по террористам ХАМАС, которые действовали в командно-контрольном центре, расположенном в районе, который ранее служил школой «Сафад» в городе Газа», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что этот центр управления и контроля использовался членами ХАМАС для планирования и осуществления атак на армию Израиля.

Среди прочего в пресс-службе уточнили, что перед ударом были приняты многочисленные меры «для минимизации риска причинения вреда гражданскому населению». По данным ЦАХАЛ, в них были включено применение высокоточных боеприпасов, а также дополнительный сбор разведданных и наблюдение с воздуха.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после обнаружения в секторе Газа шестерых израильских заложников без признаков жизни заявил, что палестинская радикальная группировка ХАМАС не хочет осуществить сделку с властями Израиля.

Ранее Нетаньяху вступил в спор с переговорщиками из-за уступок палестинцам.