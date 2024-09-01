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Над Брянской областью подавили беспилотник ВСУ

Губернатор Богомаз: над Брянской областью подавили беспилотник ВСУ

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить атаку с применением беспилотного летательного аппарата.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был обнаружен и подавлен системами РЭБ, отметил Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате ЧП нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз сообщил, что за ночь в Брянской области перехватили и уничтожили 27 беспилотников. Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений не зафиксировали. Этим же утром три беспилотника попытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области. Глава городского округа Михаил Шувалов сообщил, что в результате атаки разрушений и пострадавших нет. Перебоев с электричеством также не наблюдается.

Ранее ВСУ пытались атаковать беспилотниками Москву.

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