Над Брянской областью подавили беспилотник ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществить атаку с применением беспилотного летательного аппарата.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был обнаружен и подавлен системами РЭБ, отметил Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений в результате ЧП нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз сообщил, что за ночь в Брянской области перехватили и уничтожили 27 беспилотников. Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений не зафиксировали. Этим же утром три беспилотника попытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Московской области. Глава городского округа Михаил Шувалов сообщил, что в результате атаки разрушений и пострадавших нет. Перебоев с электричеством также не наблюдается.

Ранее ВСУ пытались атаковать беспилотниками Москву.