ВС РФ возобновили наступление в Угледаре

Российские войска начали штурм Угледара. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе» со ссылкой на морпехов 155-ой бригады.

В публикации утверждается, что на днях солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали перебрасывать в Селидово, из-за чего они не смогли удержать оборону Угледара.

Издание подчеркивает, что активные боевые действия в Угледаре возобновились впервые за последние два года, до этого там шли позиционные бои.

До этого российский военкор Юрий Котенок заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали отступать от ключевых пунктов в зоне СВО в Донецкой народной республике (ДНР).

Он пояснил, что, по предварительным данным, на селидовском направлении ВСУ удалось выбить из Галицыновки. Также противник начал отводить свои войска из узла обороны в районе Угледара (ДНР). В то же время журналист предупредил, что эту информацию еще стоит перепроверить.

Накануне сапер специализированного отряда разминирования МЧС из Севастополя с позывным «Сыч» рассказал, что украинские военнослужащие, отступая на Донбассе, минируют дома, квартиры и зоны отдыха, на этих минах часто подрываются обычные люди.

Ранее ВС РФ перерезали два ключевых пути снабжения ВСУ под Угледаром.