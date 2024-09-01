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Псковскую дивизию ВДВ наградили орденом Кутузова

Евкуров вручил орден Кутузова 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Заместитель главы Минобороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров наградил псковское гвардейское соединение ВДВ орденом Кутузова, также он вручил двум его полкам ордена Суворова. Об этом сообщили в Минобороны России.

«76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия награждена орденом Кутузова, а 237-й гвардейский десантно-штурмовой Торуньский Краснознаменный полк и 1140-й гвардейский артиллерийский дважды Краснознаменный полк соединения награждены орденами Суворова», – говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что торжественная церемония прошла в Псковской областной филармонии.

В ходе мероприятия Евкуров также поздравил военных с 85-й годовщиной образования соединения.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав 45-й гвардейской отдельной бригады спецназначения ВДВ с 30-летием со дня ее основания и вручил военнослужащим государственные награды. По словам министра, военнослужащие бригады по праву служат примером «мужества, воинской доблести и профессионализма», достойно выполняя самые ответственные задания в зоне военной спецоперации.

Ранее Путин отметил действия 22-го гвардейского истребительного авиаполка в ходе СВО.

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