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Украинские военные назвали виновных в неудачах на поле боя

Daily Beast: военные ВСУ винят в неудачах на поле боя коррумпированные власти

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Reuters

Несколько украинских военных считают, что неудачи ВСУ на поле боя связаны в основном с коррумпированностью властей страны. Об этом пишет Daily Beast.

«Коррупция — самая серьезная проблема, с которой мы сталкиваемся в армии. Но за границей об этом мало пишут», — заявил один из собеседников издания.

Другой военный пожаловался, что ему пришлось на собственные сбережения покупать себе снаряжение. По его словам, в ходе конфликта военная экономика становилась жертвой некомпетентности и взяточничества.

Он также заявил, что в прорыве ВС РФ обороны под Харьковом виноваты коррумпированные чиновники. По мнению автора статьи, подобные настроения охватили большую часть Украины.

29 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что общество в стране одобряет коррупцию в республике.

До этого главу антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко заподозрили в незаконном обогащении на сумму более 56 млн гривен (порядка 123,8 млн рублей).

2 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завело уголовное дело из-за провала подготовки оборонительных укреплений в Харькове.

Ранее жители Украины назвали самую большую угрозу для страны.

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