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Российские бойцы уничтожили артиллерийское орудие ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили артиллерийское орудие ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие уничтожили артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с расчетом в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север» была обнаружена огневая позиция артиллерийского орудия ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что после анализа полученных разведывательных данных российские бойцы приняли решение об огневой атаке по орудию противника.

В результате принятого решения артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчетом прямым попаданием было уничтожено барражирующим боеприпасом «Ланцет». Нанесенный удар был подтвержден средствами объективного контроля в режиме реального времени.

До этого командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины понесли ощутимые потери на участке спецназа «Ахмат» в Курской области.

Ранее в Госдуме оценили масштабную атаку беспилотников по территории России.

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