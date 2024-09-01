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Алаудинов рассказал о потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области

Алаудинов: ВСУ понесли ощутимые потери на участке «Ахмата» в Курской области

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Телеграм-канал «Апти Алаудинов АХМАТ»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли ощутимые потери на участке спецназа «Ахмат» в Курской области. Его слова приводит ТАСС.

«Вчера противник пытался продавиться на нашем участке фронта, понес очень ощутимые потери. И уже, как говорится, я так понял, сегодня пересматривает свою стратегию, потому что с утра у нас сравнительно спокойно», — заявил он.

Алаудинов назвал обстановку подконтрольной и отметил, что линия боевого соприкосновения особых изменений не претерпела.

До этого министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки «Север» отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении. Атаки были отражены в районе Коренево и Александровки. Также в течение суток были сорваны три попытки атак в направлении Нижней Паровой и Погребки. Кроме того, Минобороны сообщило, что за сутки ВСУ потеряли до 360-ти военных на Курском направлении.

Ранее в Госдуме оценили масштабную атаку беспилотников по территории России.

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