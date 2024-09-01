В Харькове зафиксировали минимум десять взрывов

Украинское издание «Общественное» сообщило, что на территории Харькова на востоке страны прозвучало как минимум десять взрывов.

По данным журналистов, взрывы были слышны в городе с 13:00 до 13:14. В 13:18 местные жители сообщили о еще одной серии взрывов, предположительно, на окраинах города.

Накануне мэр Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщал об очередном взрыве в Харькове.

До этого координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар в Кривом Роге Днепропетровской области Украины по складу с боекомплектами для украинских военных.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в подполье заявили об атаке на аэродром ВСУ в Днепропетровской области.