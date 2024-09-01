Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ за сутки на Курском направлении

За сутки украинские войска потеряли до 360-ти военнослужащих и 23 единицы бронетехники на Курском направлении. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

По данным ведомства, в числе прочего российские войска уничтожили четыре танка, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, 16 боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, среди которых две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, три миномета, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 американского производства и семь автомобилей.

Как уточняет Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 8500 военных, 80 танков, 37 боевых машин пехоты, 69 бронетранспортеров, 537 боевых бронированных машин, 249 автомобилей, 62 артиллерийских орудия, и 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня.

До этого оборонное ведомство сообщало, что подразделения группировки «Север» отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ.

Ранее российские войска ударили по резервам ВСУ в Курской области.