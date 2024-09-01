Авиация РФ ударила по резервам ВСУ в Сумской области

Российская авиация ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары нанесли в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежичи, Глухов, Лука, Ободы, Орловка, Свесса, Перше Травня, Сумы и Юнаковка.

В этот же день Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля в зоне специальной военной операции (СВО). Отмечается, что были поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области, а также скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 133 районах.

Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три управляемые авиабомбы Hammerи, шесть снарядов HIMARS и Vampire, кроме того, был сбит 171 беспилотный летательный аппарат.

Ранее главком ВСУ признал превосходство российской армии в Донбассе.