Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки «Север» отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении.

Атаки были отражены в районе Коренево и Александровки.

Также в течение суток были сорваны три попытки атак в направлении Нижней Паровой и Погребки. Отмечается, что ВСУ потеряли до 30 человек, были уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России в Харьковской области уничтожили машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. В ведомстве добавили, что боевые действия велись в районах населенных пунктов Кудиевка и Волчанск Харьковской области. Как сообщило минобороны, в ходе боев ВСУ потеряли до 30 военнослужащих. Помимо боевой машины РСЗО Vampire, российские бойцы уничтожили украинские танк, бронетранспортер. Кроме того, удары были нанесены по четырем автомобилям и трем 122-миллиметровым гаубицам Д-30.

Ранее в Госдуме оценили масштабную атаку беспилотников по территории России.