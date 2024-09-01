Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы уничтожили РСЗО Vampire в Харьковской области

Минобороны: ВС России уничтожили РСЗО Vampire в Харьковской области

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в Харьковской области уничтожили машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в районах населенных пунктов Кудиевка и Волчанск Харьковской области.

Как сообщило минобороны, в ходе боев ВСУ потеряли до 30 военнослужащих. Помимо боевой машины РСЗО Vampire, российские бойцы уничтожили украинские танк, бронетранспортер. Кроме того, удары были нанесены по четырем автомобилям и трем 122-миллиметровым гаубицам Д-30.

В свою очередь группировка российских войск «Южная» вынудила бойцов Вооруженных сил Украины оставить населенный пункт Выемка в Донецкой народной республике, тем самым взяв его под свой контроль. Также ВС РФ удалось отразить контратаку штурмовой группы 116-й бригады территориальной обороны Украины.

Ранее в Госдуме оценили масштабную атаку беспилотников по территории России.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами