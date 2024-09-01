Российские бойцы уничтожили РСЗО Vampire в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России в Харьковской области уничтожили машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в районах населенных пунктов Кудиевка и Волчанск Харьковской области.

Как сообщило минобороны, в ходе боев ВСУ потеряли до 30 военнослужащих. Помимо боевой машины РСЗО Vampire, российские бойцы уничтожили украинские танк, бронетранспортер. Кроме того, удары были нанесены по четырем автомобилям и трем 122-миллиметровым гаубицам Д-30.

В свою очередь группировка российских войск «Южная» вынудила бойцов Вооруженных сил Украины оставить населенный пункт Выемка в Донецкой народной республике, тем самым взяв его под свой контроль. Также ВС РФ удалось отразить контратаку штурмовой группы 116-й бригады территориальной обороны Украины.

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