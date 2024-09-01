Министерство обороны России сообщило, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию воздушного наблюдения RPS-42 производства Израиля в зоне специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что были поражены цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области, а также скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 133 районах.

Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты три управляемые авиабомбы Hammerи, шесть снарядов HIMARS и Vampire, кроме того, был сбит 171 беспилотный летательный аппарат.

1 сентября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные поразили расположение ВСУ, место запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также колонну с боеприпасами и личным составом в районе города Сумы. Также он рассказал, что российские военные нанесли удары по району аэродрома Вооруженных сил Украины, который расположен у города Кривого Рога.

Ранее МО РФ оценило потери ВСУ после вторжения в Курскую область.