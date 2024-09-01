Российские военные взяли под контроль поселок в ДНР

Российские солдаты вынудили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставить населенный пункт Выемка в Донецкой народной республике (ДНР), тем самым взяв его под свой контроль. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что боевую задачу выполнили подразделения «Южной» группировки войск. Они же нанесли поражение украинским формированиям у населенных пунктов Часов Яр, Антоновка, Острое, Ступочки и Зализнянское. Удары наносились по местам скопления живой силы и техники 46-й аэромобильной, 56-й мотопехотной и 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных бригад ВСУ.

Кроме того, бойцам Вооруженных сил РФ удалось отразить контратаку штурмовой группы 116-й бригады территориальной обороны Украины.

«Противник потерял до 660 военнослужащих, танк и пять автомобилей», — говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы «Южная» группировка уничтожила три склада с боеприпасами ВСУ и пять гаубиц. Также за минувшие сутки украинские войска лишились двух станций радиоэлектронной борьбы и трех самоходных артиллерийских установок.

Ранее украинских солдат в донецком городе Красногоровке предупредили о риске попасть в окружение.