Тяжелые боевые действия на Красноармейском (украинское название Покровском) направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«Полгода тяжелых боев против более крупных российских сил истощили украинскую элитную 47-ю механизированную бригаду», — пишет обозреватель.

Экс добавил, что подразделение в две тысячи солдат было направлено в бой на востоке Украины в феврале. Бойцы отправились туда со всеми 31 танками M-1 Abrams, которые в прошлом году США поставили на вооружение ВСУ.

Обозреватель считает, что на сегодняшний день у бригады могла остаться половина из этих танков. Экс также выразил сомнение, что украинские силы в этом регионе смогут организовать какую-либо операцию по возврату потерянных территорий.

До этого источник в силовых структурах сообщил, что оборона ВСУ под Покровском была прорвана. Сообщалось также, что противник практически не сопротивляется, быстро покидая свои позиции.

Ранее командир ВСУ оценил продвижение войск РФ к Покровску.