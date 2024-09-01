Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль под Белгородом

Гладков: дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль под Белгородом, ранен водитель

close
Павел Лисицын/РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся автомобиль в Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Никольское дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль», — сообщил глава региона.

Гладков добавил, что в результате атаки был ранен мужчина. Его с черепно-мозговой травмой и баротравмой бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. Там пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Губернатор отметил, что в селе Байцуры Борисовского района в результате атаки беспилотника повреждена кровля жилого дома.

В ночь на 1 сентября дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов над 15 российскими регионами. По данным Минобороны, ВСУ предприняли попытку совершить террористическую атаку на объекты в России, применив БПЛА самолетного типа.

Ранее было опубликовано видео возгорания на НПЗ в Москве после падения дрона.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами