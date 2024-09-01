В подполье заявили об атаке на аэродром ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные нанесли удары по району аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ), который расположен у города Кривого Рога. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

По его словам, ночью в Криворожском районе Днепропетровской области произошли два взрыва.

«Наши люди пишут, что удар был в стороне Долгинцевского аэродрома», — уточнил источник агентства.

Как сказал Лебедев, первый взрыв зафиксировали около 1:05 (совпадает с мск). Второй взрыв произошел спустя 15 минут.

Также координатор подполья обратил внимание, что на расположенную у аэродрома железнодорожную станцию регулярно прибывают составы с грузами. При этом на территории самой воздушной гавани находятся подземный склады и действующий командный пункт, которые активно используются украинскими военными.

29 августа Лебедев сообщил об ударе по Ильичевскому порту в городе Одессе. Он подчеркнул, что снаряд попал в здание, в котором находились иностранные наемники. По информации подполья, в их обязанности входило распределение передаваемой западными странами техники по подразделениям ВСУ.

Ранее российские бойцы уничтожили реактивную систему HIMARS в Сумской области.