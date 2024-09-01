ПВО сбили несколько целей на подлете к Белгороду

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили несколько целей на подлете к Белгороду. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

О пострадавших не сообщается. Известно о повреждении остекления в трех многоквартирных домах, разрушении хозпостройки, порче фасадов двух коммерческих объектов, а также четырех загоревшихся в результате падения обломков целей автомобилях в Белгороде и поселке Майский.

С 1:20 до 1:35 по мск в Белгородской области действовала ракетная опасность.

Вечером 31 сентября ВСУ атаковали дронами четыре населенных пункта Белгородской области. В селе Толоконное FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадавшую женщину с осколочным ранением скорая помощь доставила в больницу Белгорода.

До этого постпредство России потребовало от ООН осудить обстрел ВСУ Белгородской области.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.