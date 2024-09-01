В небе над Брянской областью сбили 12 беспилотников за один час. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В течение часа силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он.

По словам главы региона, в результате атаки на регион никто не пострадал, оперативные и экстренные службы работают на местах.

До этого сообщалось, что Министерство обороны РФ снабдило военнослужащих, которые находятся в Брянской области, дополнительными средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и питающими электростанциями.

Утром 30 августа в пресс-службе МО РФ заявили, что ночью над регионами страны сбили 18 украинских дронов. Два их них ликвидировали в Республике Крым, один — в Белгородской области, четыре — в Калужской области и еще 11 — в Брянской области.

Ранее три человека пострадали в Брянской области в результате атаки ВСУ.