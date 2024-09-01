ВС РФ уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили два места базирования боевиков, которые укрывались в труднодоступных районах Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

Во время брифинга капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что российские войска уничтожили пункты базирования боевиков у хребта Джебель-Аль-Халь.

«Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горного хребта Джебель-Аль-Халь провинции Хомс», — сообщил он.

До этого Игнасюк заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ и Сирийской Арабской Республики развернули базу «Кобани» в провинции Алеппо.

Игнасюк также заявил, что два беспилотника MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизились с бомбардировщиками Су-24 ВКС России в Сирии. Инцидент произошел в конце июля.

Ранее в Минобороны сообщили о планах террористов атаковать российских военных в Сирии.