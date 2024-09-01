Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

Российские военные уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

close
Shutterstock

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили два места базирования боевиков, которые укрывались в труднодоступных районах Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

Во время брифинга капитан первого ранга Олег Игнасюк сообщил, что российские войска уничтожили пункты базирования боевиков у хребта Джебель-Аль-Халь.

«Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горного хребта Джебель-Аль-Халь провинции Хомс», — сообщил он.

До этого Игнасюк заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ и Сирийской Арабской Республики развернули базу «Кобани» в провинции Алеппо.

Игнасюк также заявил, что два беспилотника MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизились с бомбардировщиками Су-24 ВКС России в Сирии. Инцидент произошел в конце июля.

Ранее в Минобороны сообщили о планах террористов атаковать российских военных в Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами