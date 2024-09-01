ЦАХАЛ сообщил об обнаружении тел заложников в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении нескольких тел заложников в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Речь идет о заложниках, похищенных радикалами 7 октября 2023 года.

«В настоящее время войска все еще действуют в этом районе и проводят процесс извлечения и опознания тел, который займет несколько часов», — говорится в заявлении.

Во вторник израильская армия сообщила об освобождении в ходе специальной операции в секторе Газа заложника, похищенного палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года.

В этот же день телеканал Al Hadath сообщил, что один из заложников, удерживаемых ХАМАС, смог сбежать. Источники утверждают, что удерживаемый успешно покинул сектор Газа и добрался до поста израильской армии.

В начале августа военнослужащие ЦАХАЛ освободили четырех заложников, среди которых был россиянин.

Ранее ЦАХАЛ заявил о гибели четырех израильских заложников ХАМАС.