Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась крайне непростая обстановка на четырех направлениях фронта на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) и в Харьковской области. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня говорил с главкомом (Александром Сырским. — «Газета.Ru»), Покровское (Красноармейское. — «Газета.Ru») направление — больше всего штурмов», — заявил украинский лидер.

Также президент Украины отметил, что крайне непростая ситуация складывается для ВСУ на Краматорском, Торецком (Дзержинском) и Купянском направлениях.

Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) до этого заявил, что на Покровском направлении сложилась критическая ситуация для украинской армии. Об этом на Украине говорят не уже не впервые. Более того, недавно то, что обстановка в районе ухудшается, признал и сам Зеленский. О том, что в настоящее время происходит под Покровском и почему ВСУ теряют позиции — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о прорыве обороны ВСУ на Покровском направлении.