В США предупредили, что Украине не стоит ждать крупных поставок ATACMS

Соединенные Штаты дали понять Киеву, что больше не собираются поставлять большие партии ракет ATACMS. Об этом сообщает CNN.

«США дали ясно понять, что Киеву не стоит ожидать значительных поставок ATACMS из-за того, что их ракет число на американских складах ограничено, а производство занимает много времени», — говорится в сообщении.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным союзникам страны с просьбой снять ограничения на применение дальнобойных ракет по России.

29 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отметил, что Украина планирует бить по российским военным аэродромам. Позднее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил CNN, что передал американским властям список целей на территории РФ, по которым Украина хочет бить с помощью дальнобойных ракет ATACMS производства США.

Ранее в России заявили о готовности предъявить обвинение производителям западного оружия для ВСУ.