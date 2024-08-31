Взрывы произошли в Сумах

В украинском городе Сумы произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Днем 31 августа также сообщалось о нескольких взрывах в городе.

Также взрывы произошли в подконтрольном Киеву Харькове. Утром в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

До этого пресс-служба военной администрации Сумской области заявила о повреждении объекта промышленной инфраструктуры на территории региона. Сначала в строении произошел взрыв, после чего одно из его помещений охватил огонь.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Дания выступила за снятие ограничений на применение оружия ВСУ.