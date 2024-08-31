Над Курской областью уничтожен украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен около 18:20 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сказано в сообщении.

31 августа стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области. Также сообщалось, что бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил РФ уничтожил скопление техники и живой силы ВСУ в Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Сергей Лавров не исключил присутствие иностранных кадровых военных под Курском.