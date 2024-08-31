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Командир ВСУ назвал беспрецедентным продвижение войск РФ к Покровску

The Daily Telegraph: Россия очень быстро продвигается к Красноармейску в ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России в последние дни необычайно быстро продвигаются к контролируемому Украиной Красноармейску (украинское название города — Покровск) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на командира украинского подразделения.

«Я никогда не видел такой скорости продвижения российских войск, это очень быстро», — заявил военный.

Командир добавил, что беспрецедентный характер продвижения российской армии к городу связан с серьезными проблемами в украинской армии.

По словам военнослужащего, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время испытывают большой недостаток как в артиллерии и боеприпасах, так и в беспилотных летательных аппаратах и живой силе.

Военный подчеркнул, что ситуация под Красноармейском складывается очень трудная для ВСУ, и в ближайшее время можно ожидать прорыва российских войск по трассе, которая ведет к городу.

Незадолго до этого источник в силовых структурах рассказал, что оборона украинской армии под Покровском была прорвана. Сообщалось также, что противник практически не сопротивляется, быстро покидая свои позиции.

Ранее Украина перебросила под Покровск наступательную бригаду Нацгвардии.

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