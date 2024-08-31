Экс-аналитик ЦРУ усомнился в пользе F-16 для ВСУ

Переданные Украине истребители F-16 не принесут большой пользы ВСУ, так как эти самолеты могут стать как мишенью для российских ударов, так и «случайной» целью для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies выразил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Итак, теперь мы знаем, насколько бесполезны F-16, раз уж русские могут просто сбивать эти самолеты, как только они поднимутся в воздух. Если только ракеты Patriot не собьют их первыми», — заявил Макговерн.

До этого военный эксперт Драго Боснич заявил, что потеря украинскими войсками пилота, способного управлять истребителем F-16, стала серьезным ударом для Киева.

29 августа Генеральный штаб ВСУ заявил, что три дня назад на Украине потерпел крушение один из шести имеющихся у нее F-16. Истребитель был задействован в отражении массированного ракетного удара со стороны Вооруженных сил РФ, но во время выполнения боевой задачи его пилот перестал выходить на связь. Точная причина уничтожения воздушного судна пока неясна. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Владимир Рогов предположил, кто сбил украинский F-16.