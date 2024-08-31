Бывшие сотрудники фирм задержаны по делу о взятках при заключении контрактов с Минобороны

Следователи расследуют уголовное дело о взятках при заключении контрактов с министерством обороны на строительство клиники Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Отмечается, что фигурантами дела стали трое экс-сотрудников одной из военно-строительных компаний, которых подозревают в получении взятки и злоупотреблении полномочиями, а также генеральный директор частной строительной организации, подозреваемый в даче взятки.

По данным следствия, с августа 2021 по февраль 2023 года гендиректор ООО передавал сотрудникам строительной организации деньги в обмен на согласование заявок на авансирование работ, а также игнорирование нарушений при строительстве. Все подозреваемые задержаны.

30 августа Пресненский суд Москвы отправил в следственный изолятор двух топ-менеджеров компании по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.

В этот же день Басманный суд Москвы до декабря продлил арест гендиректору группы компаний «Пикет» Андрею Есипову и другим фигурантам по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии.

Ранее суд арестовал акции на 170 млн рублей по делу о хищениях в Минобороны.