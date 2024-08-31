В Курской области нашли суббоеприпасы кассетного снаряда от HIMARS

Пиротехники МЧС РФ обнаружили на территории Курской области суббоеприпасы кассетного снаряда от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что за минувшие сутки сотрудники экстренных служб обследовали два населенных пункта в Курской области. Они искали взрывоопасные предметы, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывают на регион.

«За сутки пиротехники <...> обезвредили суббоеприпасы кассетной ракеты [от системы] HIMARS», — говорится в публикации.

По информации МЧС РФ, всего с начала работ на территории Курской области специалисты очистили от взрывоопасных предметов 22 гектара земли. Число обезвреженных за это время снарядов, в свою очередь, превысило 300 штук.

30 августа заместитель директора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров заявил, что украинские бойцы наносят беспорядочные удары по мирному населению в Курской области. В первую очередь атакам подвергаются жители приграничных районов.

Ранее на Украине признали, что использовали HIMARS для ударов по Курской области.