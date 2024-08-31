Российский бомбардировщик уничтожил скопление сил ВСУ в Курской области

Бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил РФ уничтожил скопление техники и живой силы ВСУ в Курской области. Об этом сообщает в министерство обороны России.

В ведомстве уточнили, что удар наносился по разведанным замаскированным целям противника авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной технике ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета.

31 августа министерство обороны отчиталось об отражении атак Вооруженных сил Украины в Курской области. По информации Минобороны, атаки противника были отражены в районе населенных пунктов Апанасовка, Мартыновка, Борки, Любимовка, Бяхово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Свердликово.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные начали продвижение вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ под Курском.