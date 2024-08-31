Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Над территорией Курской области уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что летательный аппарат самолетного типа сбили в небе над регионом в 13:30 мск. Российские военные пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

В этот же день министерство обороны отчиталось об отражении атак Вооруженных сил Украины в Курской области. По информации Минобороны, атаки противника были отражены в районе населенных пунктов Апанасовка, Мартыновка, Борки, Любимовка, Бяхово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Свердликово.

Также Минобороны России показало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ под Курском.

Ранее в МИД РФ рассказали, из-за какого оружия ВСУ пострадало больше всего мирных жителей.