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Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Минобороны РФ: в Курской области средства ПВО сбили беспилотник ВСУ

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Над территорией Курской области уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что летательный аппарат самолетного типа сбили в небе над регионом в 13:30 мск. Российские военные пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

В этот же день министерство обороны отчиталось об отражении атак Вооруженных сил Украины в Курской области. По информации Минобороны, атаки противника были отражены в районе населенных пунктов Апанасовка, Мартыновка, Борки, Любимовка, Бяхово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Свердликово.

Также Минобороны России показало кадры уничтожения бронеавтомобиля ВСУ под Курском.

Ранее в МИД РФ рассказали, из-за какого оружия ВСУ пострадало больше всего мирных жителей.

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Атаки на Курскую область
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