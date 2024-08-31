Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск) была прорвана. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«На этом направлении их оборона прорвана», — заявил собеседник агентства.

Источник добавил, что противник под Красноармейском практически не сопротивляется, быстро покидая свои позиции. Собеседник агентства отметил, что большинство населенных пунктов на красноармейском направлении не были готовы к обороне.

До этого бывший журналист, вступивший в ряды ВСУ, Станислав Асеев, рассказал, что «Южная» группировка украинских войск рискует быть полностью уничтоженной в рамках продвижения российских бойцов на Красноармейском (Покровском) направлении.

В свою очередь соучредитель и аналитик портала DeepState Роман Погорелый рассказал, что Украина фактически потеряет Донбасс, после того, как сдаст город Покровск.

Ранее эксперт раскрыл планы Зеленского сдать Донбасс.