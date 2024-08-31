Минобороны России отчиталось об отражении атак противника в Курской области

Министерство обороны России отчиталось об отражении атак Вооруженных сил Украины в Курской области. О выявленных за сутки подразделениях ВСУ сообщает Telegram-канал военного ведомства.

По информации Минобороны, атаки противника были отражены в районе населенных пунктов Апанасовка, Мартыновка, Борки, Любимовка, Бяхово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Свердликово.

Удары наносились авиацией, артиллерией и действиями войск. Поражение нанесено выявленным за сутки скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Сумской области Украины в районах населенных пунктов Сосновка, Белополье, Глухов, Свесса, Кияница, Эсмань, Шалимовка, Ободы, Сумы и Шалыгино российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по сосредоточению резервов 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й и 129-й бригад теробороны ВСУ.

31 августа Минобороны РФ рассказало об уничтожении ракетной системы производства США. Помимо нее, были поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения, цеха сборки беспилотников, скопления живой силы и военной техники противника.

Ранее стали известны потери ВСУ в зоне действий «Южной» группировки.