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Песков рассказал о круглосуточном графике Путина из-за обострения на границе с Украиной

Песков: Путин получает доклады о ситуации на границе днем и ночью

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на фоне обострения ситуации в регионах на границе с Украиной получает доклады по линии военных днем и ночью. Об этом заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер раз в день или по мере необходимости получает доклады по военной линии. «Это его ипостась верхового главнокомандующего», — пояснил Песков.

Накануне командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, как российские военные ожидают, что украинские подразделения в ближайшее время «где-нибудь себя проявят».

По его словам, украинская армия пыталась «проявить себя» на нескольких участках, но в то же время понесла очень большие потери — несколько единиц техники, в том числе танк.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что жители Курской области, которые потеряли дома из-за обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), смогут использовать средства жилищных сертификатов для строительства нового жилья.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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