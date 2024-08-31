Крушение F-16 назвали серьезным ударом для Украины

Потеря украинскими войсками пилота, способного управлять истребителем F-16, стала серьезным ударом для Киева. Об этом в статье для издания InfoBRICS написал военный эксперт Драго Боснич.

Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли летчика Алексея Месь. Его не стало в результате крушения F-16 на территории страны, которое произошло 26 августа.

«Сама потеря пилотов, способных летать на этих истребителях, является серьезным ударом. Требуются годы, чтобы должным образом подготовить летчиков, особенно если существует доктринальный и технологический барьер (или даже языковой)», — говорится в статье.

В то же время обозреватель обратил внимание, что за последний год ВСУ лишились значительного числа пилотов. По словам Боснича, украинские летчики нередко совершают полеты, изначально обреченные на провал.

«Лучшее, что могут сделать украинские летчики — это просто бежать и, возможно, даже бежать в РФ, где они смогут добиться того, чего никогда не смогли бы достичь в западных странах», — резюмировал он.

29 августа Генеральный штаб ВСУ заявил, что три дня назад на Украине потерпел крушение один из шести имеющихся у нее F-16. Истребитель был задействован в отражении массированного ракетного удара со стороны Вооруженных сил РФ, но во время выполнения боевой задачи его пилот перестал выходить на связь. Точная причина уничтожения воздушного судна пока неясна. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский депутат обвинила командование ВСУ в попытке скрыть крушение F-16.