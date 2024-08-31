Минобороны РФ рассказало об уничтожении ракетной системы производства США

Пусковая установка американской реактивной системы залпового огня М270 MLRS уничтожена воздушными ударами российских сил в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в сводке за 31 августа сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, были поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения, цеха сборки беспилотников, скопления живой силы и военной техники противника. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами и ракетными войсками при поддержке артиллерии.

31 августа сообщалось, что российские войска ударом «Искандера» уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и военного имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. В Минобороны РФ уточнили, что крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ был обнаружен в пяти километрах южнее Сумы, в районе населенного пункта Нижняя Сыроватка.

Ранее военные РФ поразили пункт временной дислокации украинских десантников в Сумской области..