Украинские военные чаще всего наносят удары по мирным городам в РФ при помощи снарядов так называемого «натовского» калибра и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник.

«На первом месте самого массово используемого [Киевом] вооружения, от которого страдают мирные граждане — снаряды «натовского» калибра 155 миллиметров», — отметил дипломат.

Он уточнил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют эти боеприпасы для атак на остановки общественного транспорта и гипермаркеты. Более того, с их помощью в 2022 году украинские солдаты обстреляли Республиканскую клиническую больницу имени М.И. Калинина в Донецке.

Как сказал Мирошник, на втором месте расположились дроны. Посол назвал беспилотники «циничным вооружением», так как их операторы могут видеть, куда именно они наносят удары.

По словам дипломата, из-за БПЛА пострадали сотни мирных жителей. В том числе речь идет о детях, пожилых людях и беременных женщинах.

Также военные ВСУ нередко обстреливают мирные города из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Мирошник подчеркнул, что украинские бойцы очень часто применяют комплексы Vampire чешского производства.

Ранее жительница Курской области обвинила ВСУ в целенаправленных ударах по мирным гражданам.