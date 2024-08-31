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ВСУ повторно обстреляли Шебекино

Гладков: при повторном обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мужчина

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украинские бойцы второй раз за день обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) один местный житель получил ранения. В настоящее время бригада скорой помощи доставляет мужчину, у которого диагностировали осколочное ранение правой голени, в областную клиническую больницу.

«Вся необходимая помощь оказывается», — подчеркнул глава региона.

По словам Гладкова, после двух ударов в населенном пункте зафиксировали повреждение шести многоквартирных домов и четырех коммерческих объектов. Кроме того, военные ВСУ нанесли урон одному административному зданию и четырем легковым автомобилям.

«От прямого попадания снаряда разрушен нежилой дом. Также произошло возгорание сухой травы», — добавил губернатор.

Сотрудники экстренных служб уже приступили к ликвидации пожара. Более того, сейчас место происшествия осматривают представители оперативных служб, резюмировал Гладков.

Утром 31 августа украинские солдаты обстреляли Шебекино, ранив одну мирную жительницу. Женщина получила различные осколочные ранения, в связи с чем медики направили ее в городскую больницу №2 в Белгороде.

Ранее в Белгородской области эвакуировали жителей четырех населенных пунктов.

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Обстрелы Белгородской области
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