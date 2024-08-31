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В России заявили о готовности предъявить обвинение производителям западного оружия для ВСУ

Мирошник: РФ может предъявить обвинение производителям западного оружия для ВСУ

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Reuters

Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак на мирных граждан, потому что они участвуют как минимум в согласовании направления удара. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.

Посол напомнил, что украинские военные применяли американские оперативно-тактическими ракеты ATACMS для ударов по Луганску, а крылатыми ракетами французско-британской разработки Storm Shadow наносили удары по Херсонской области.

Дипломат добавил, что около 90% оружия, примененного против мирного населения, — иностранного производства.

В этом же интервью Родион Мирошник заявил, что планы по проведению трибунала над властями и военными Украины не изменились, все будет в надлежащее время и в нужном месте. По его словам, возможно, за трибуналом будут следить международные наблюдатели.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

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