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В Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадала женщина

Гладков: жительница Шебекино получила ранения при обстреле со стороны ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Украинские военнослужащие обстреляли город Шебекино в Белгородской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала одна местная жительница. У нее диагностировали различные осколочные ранения, уточняется в заявлении.

«Женщину <...> бригада СМП (скорой медицинской помощи. — «Газета.Ru») доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — добавил глава субъекта.

Также он обратил внимание, что в результате удара четыре многоквартирных дома в Шебекино получили урон. В зданиях оказались повреждены окна и фасады.

Как отметил Гладков, сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Вечером 30 августа административный центр Белгородской области подвергся атаке со стороны ВСУ. Украинские бойцы обстреляли город из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Vampire, в результате чего пострадали семеро детей и 39 взрослых. Еще пятерых человек спасти не удалось.

Гладков рассказал, что в населенном пункте повреждены три многоквартирных дома и несколько гражданских объектов. В связи с произошедшим Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Ранее в Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ пострадали два человека.

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Обстрелы Белгородской области
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